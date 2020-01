Rio Grande do Sul Defesa Civil Estadual distribui reservatórios móveis para as comunidades mais afetadas com a falta de chuva no Estado

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

No total, 20 cidades já foram beneficiadas com o empréstimo 32 unidades de Viniliq Pipa (reservatório de água móvel), com capacidade de 4,5 mil litros Foto: Divulgação No total, 20 cidades já foram beneficiadas com o empréstimo 32 unidades de Viniliq Pipa (reservatório de água móvel), com capacidade de 4,5 mil litros (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Defesa Civil Estadual distribuiu reservatórios móveis para as comunidades mais afetadas com a falta de chuva. No total, 20 cidades já foram beneficiadas com o empréstimo 32 unidades de Viniliq Pipa (reservatório de água móvel), com capacidade de 4,5 mil litros.

Na terça-feira (07), a Defesa Civil Estadual realizou uma reunião técnica com os

representantes do Departamento de Recursos Hídricos da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), Sala de Situação e Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) para avaliar os efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul.

Um grupo de trabalho está acompanhando o evento adverso estiagem em suporte técnico aos municípios e comunidades atingidas. A Defesa Civil Estadual, através das suas Coordenadorias Regionais, segue acompanhando e prestando todo o suporte aos municípios afetados.

