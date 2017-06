Defesa Civil realiza primeiro recolhimento de agasalhos doados por usuários do trem neste ano

Representantes da Defesa Civil do Rio Grande do Sul estiveram recentemente na Estação Mercado da Trensurb para realizar o primeiro recolhimento de materiais doados pelos usuários do metrô como parte da Campanha do Agasalho 2017. As duas caixas coletoras disponíveis no local estavam cheias, totalizando aproximadamente 80 quilos de donativos que foram entregues à Defesa Civil.

Desde 1994, a Trensurb realiza campanhas de arrecadação de agasalhos em suas estações. Até 2016, foram recebidas e distribuídas mais de 400 toneladas de donativos. Neste ano, a empresa inova no processo de arrecadação e distribuição por meio da parceria com o Gabinete de Políticas Sociais do Governo do Rio Grande do Sul, contando com a experiência da Defesa Civil do estado. O órgão é responsável por recolher, triar e dar destinação aos agasalhos arrecadados na Estação Mercado. São aceitas roupas em bom estado de conservação, tanto para adultos quanto para crianças, além de calçados e cobertores.

