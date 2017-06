Defesa da irmã de Aécio Neves solicita que o Supremo não julgue o seu caso. Recurso pede o desmembramento do processo e o envio para a primeira instância

Os advogados de Andrea Neves, irmã do senador Aécio Neves (PSDB-MG), entraram com um pedido para que o processo contra ela não seja julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O documento foi enviado ao ministro Marco Aurélio, relator do caso, no início da tarde desta segunda-feira e solicita o desmembramento do processo e o envio da investigação para a primeira instância da Justiça.

A defesa alega que Andrea, assim como Frederico Pacheco, primo de Aécio, e Mendherson Lima, ex-assessor do senador Zeze Perrella, são “cidadãos comuns, que não exercem qualquer função pública e, por isso, não têm foro por prerrogativa de função neste Supremo Tribunal Federal”. O documento ainda pede que o caso seja julgado na Seção Judiciária Federal de São Paulo, local dos fatos relevantes ao processo ocorreram.

Com o desmembramento solicitado e o “impedimento” de julgamento pelo STF, caso seja atendida a requisição dos advogados de Andrea, eles pedem o revogamento das prisões preventivas decretadas contra Andrea, Frederico e Mendherson.

Apartamento

Os três foram presos na Operação Patmos, há um mês, em Belo Horizonte. Andrea é acusada de intermediar o pagamento de R$ 2 milhões feito pelo empresário Joesley Batista, dono da empresa JBS. Em troca, ela teria solicitado R$ 40 milhões para a compra de um apartamento. Frederico é acusado de pegar os R$ 2 milhões em São Paulo e entregar parte deles em malas a Mendherson Souza Lima, que teria transportado a quantia até Belo Horizonte. (AG)

Comentários