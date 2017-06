Defesa de Lula diz que entrevista de Joesley a revista não tem “valor jurídico”

O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), divulgou, neste sábado (17), uma nota em que afirma que a entrevista de Joesley Batista à revista “Época”, publicada na sexta-feira (16), não tem “qualquer valor jurídico”.

Joesley, um dos donos do grupo JBS e delator da Operação Lava Jato, afirmou à “Época” que o Partido dos Trabalhadores “mandou dar dinheiro” a senadores do PMDB, cujo valor seria de R$ 35 milhões. O empresário cita ainda outros acordos envolvendo personagens do alto escalão da política nacional e diz que o atual presidente, Michel Temer (PMDB), é “o chefe da maior e mais perigosa organização criminosa” do país.

A nota assinada por Zanin Martins foi publicada no site institucional do ex-presidente Lula.

Confira abaixo, na íntegra:

“A entrevista de Joesley Batista tem que ser entendida no contexto de um empresário que negocia o mais generoso acordo de delação premiada da história. Mesmo nesse contexto, Batista foi incapaz de apontar qualquer ilegalidade cometida, conversada ou do conhecimento do ex-presidente Lula. Considerações genéricas e sem provas de delatores não podem ser consideradas como dignas de crédito e não têm qualquer valor jurídico.”

O delator contou ainda ter conhecido Temer por meio de Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos governos Lula e Dilma. O entrevistado descreve a relação com o presidente como “direta”, trocas de mensagens de celular e encontros privados. Em 2010, pouco depois do início da relação entre Joesley e Temer, o peemedebista teria pedido dinheiro para campanha. “[O presidente] não é um cara cerimonioso com dinheiro”, afirmou.

Temer se defende e diz que vai à Justiça

O governo Temer divulgou, também neste sábado (17), nota de defesa em relação às acusações feitas por Joesley Batista. De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, serão tomadas “todas as medidas cabíveis contra esse senhor”, com ações civil e criminal na Justiça. “Suas mentiras serão comprovadas e será buscada a devida reparação financeira pelos danos que causou, não somente à instituição Presidência da República, mas ao Brasil”, informou o Planalto, em nota. “O governo não será impedido de apurar e responsabilizar o senhor Joesley Batista por todos os crimes que praticou, antes e após a delação.

“Este fim de semana, em entrevista à revista Época, esse senhor desfia mentiras em série”, diz a nota da Secom. Na mensagem, a Secom reforça que os pleitos do empresário nunca foram aceitos pelo governo. Em outubro de 2016, por exemplo, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) impediu a transferência de domicílio fiscal das empresas de Batista para a Irlanda, mantendo-o ao alcance das autoridades brasileiras.

