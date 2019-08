Defesa de Lula pede ao STF para anular transferência de Curitiba para São Paulo

A juíza substituta Carolina Lebbos, da 12ª vara de Curitiba acatou o pedido dos advogados de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no qual solicitaram a suspensão da transferência do ex-presidente de Curitiba para o estado de São Paulo, nesta quarta-feira (07).

O advogado Cristiano Zanin disse que a medida “contraria precedentes já observados em relação a outro ex-presidente da República (referindo-se a Michel Temer) quando determina que a transferência do ex-presidente Lula para estabelecimento a ser definido em São Paulo”.

De acordo com Zanin, não se sabe se Lula seria transferido para uma sala de Estado Maior, como em Curitiba, ou para um presídio comum. Já no início de hoje, o Juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci, também coordenador e corregedor dos presídios de São Paulo, deu permissão para que Lula fosse transferido para a penitenciária II de Tremembé, presídio comum, no Vale do Paraíba, interior paulista.

Confira a nota:

“Em manifestação protocolada em 08/07/2019 nos autos do Incidente de Transferência nº 5016515-95.2018.4.04.7000, em trâmite perante a 12ª. Vara Federal de Curitiba, pedimos a suspensão da análise do pedido da Superintendência da Polícia Federal até o julgamento final do habeas corpus nº 164.493/PR, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.

Conforme definido no último dia 25/06, a 2ª. Turma do Supremo Tribunal Federal deverá retomar em breve o julgamento do mérito do habeas corpus que apresentamos com o objetivo de reconhecer a suspeição do ex-juiz Sergio Moro e a consequente nulidade de todo o processo e o restabelecimento da liberdade plena de Lula.

Em caráter subsidiário, requeremos naquela mesma petição de 08/07/2019 que na hipótese de ser acolhido o pedido formulado pela Superintendência da Policia Federal de Curitiba, fossem requisitadas informações de estabelecimentos compatíveis com Sala de Estado Maior, com a oportunidade de prévia manifestação da Defesa.

No entanto, a decisão proferida hoje (07/08) pela 12.a Vara Federal de Curitiba negou os pedidos formulados pela Defesa e, contrariando precedentes já observados em relação a outro ex-presidente da República (TRF2, Agravo Interno no Habeas Corpus nº 0001249-27.2019.04.02.0000) negou ao ex-presidente Lula o direito a Sala de Estado Maior e determinou sua transferência para estabelecimento a ser definido em São Paulo.

A Defesa tomará todas as medidas necessárias com o objetivo de restabelecer a liberdade plena do ex-Presidente Lula e se assegurar os direitos que lhe são assegurados pela lei e pela Constituição Federal”.

Cristiano Zanin Martins

