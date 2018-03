A defesa de Lula tenta levar à Justiça Federal em Brasília o recurso para tirar o juiz Sérgio Moro do caso do sítio de Atibaia

A defesa do ex-presidente Lula tenta levar para Brasília o recurso em que tenta afastar o juiz Sérgio Moro do processo sobre o sítio em Atibaia. No caso, o petista é réu com outras 12 pessoas.

É um pedido de exceção de suspeição criminal, recurso em que a defesa pede que o juiz original seja afastado do caso.

A solicitação já foi negada em 31 de janeiro pelos desembargadores da 8ª Turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) – a mesma Corte que aumentou a pena de Lula no caso do triplex do Guarujá.

Advogados de Lula protocolaram um recurso especial direcionado ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) e STF (Supremo Tribunal Federal).

Antes de ser enviado aos tribunais superiores, a peça será analisada pela vice-presidente Maria de Fátima Freitas. O TRF-4 disse que não há prazo para a análise do recurso.

No processo de Atibaia, Lula é investigado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu propina de seis contratos firmados entre Petrobras, Odebrecht e OAS. Os valores teriam sido repassados ao ex-presidente em reformas realizadas no sítio. As melhorias do imóvel totalizaram R$ 1 milhão, segundo a denúncia.

Deixe seu comentário: