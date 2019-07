Defesa de suspeitos de hackear Sérgio Moro considera natural a movimentação de 627 mil reais

A defesa do DJ Gustavo Elias Santos e da mulher dele, Suelen Oliveira, presos sob a suspeita de hackearem os telefones do ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, e outras autoridades, diz que a movimentação de R$ 627 mil nas contas do casal é natural. ​

“Se você tem renda de R$ 10 mil por mês e saca e deposita com frequência, uma hora movimenta esse valor”, afirmou Ariovaldo Moreira. “Gustavo tem renda declarada de R$ 2.866 e opera bitcoins”, disse o advogado. Suelen ganha R$ 2.192 por mês.

Movimentação

A movimentação do dinheiro na conta de Gustavo, segundo a PF, ocorreu entre abril e junho de 2018, enquanto o valor relacionado à sua mulher, entre março e maio deste ano. O Relatório de Movimentação Financeira aponta ainda que a renda mensal declarada ao banco pelo DJ é de R$ 2.866, e a de Suelen, R$ 2.192. A defesa ainda não comentou sobre os valores.

Além da quebra de sigilos, o juiz Vallisney de Souza Oliveira autorizou busca e apreensão de veículos, computadores, notebooks, HDs, pendrives, CDs e DVDs em endereços frequentados pelos quatro suspeito.

Em sua decisão, Vallisney explicou que a Polícia Federal identificou a conexão que levou ao pedido de prisão dos quatro suspeitos a partir do número de celular do ministro Sergio Moro. Segundo a decisão judicial, a manipulação e uso dos números telefônicos das vítimas puderam ser feitos através de serviços de voz ou por aplicativos que modificam o número chamador.

Assim os investigadores chegaram a uma rota de interconexão que envolvia a operadora de telefonia Datora Telecomunicações Ltda, detentora da tecnologia conhecida por VOIP, e a microempresa BRVOZ. Por meio dessa microempresa, o “cliente” conseguia realizar chamadas simulando ligações de qualquer número de telefone.

Além do casal, na operação Spoofing, foram presos Walter Delgatti Neto e Danilo Cristiano Marques. Os presos foram transferidos para Brasília. Segundo a PF, por questão de espaço, dois deles permaneceram na carceragem da superintendência e os outros dois foram levados na terça-feira (23), para local não informado.

Um dos endereços alvo de buscas nesta terça foi a residência da mãe de Gustavo Henrique Elias Santos, em Araraquara (SP). Santos no entanto, foi preso na capital paulista. Ele trabalha com shows e eventos, segundo investigadores. Outro preso, Delgatti Neto já responde a processos por estelionato. Segundo informações da Justiça Eleitoral, ele foi filiado ao DEM. Há ainda, um quarto preso, em Ribeirão Preto (SP), Danilo Cristiano Marques.

