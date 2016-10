Deficiente visual tem encontro emocionante com Mickey Mouse na Disney

Um rapaz deficiente visual de férias na Disney, nos Estados Unidos, esteve com Mickey Mouse e emocionou a todos com o encontro entre os dois.

Delicadamente, Mickey vai ao encontro de Basílio Santana e o leva até o centro do espaço onde fica, enquanto uma pessoa avisa: “Ei, Mickey, esse é seu amigo do Brasil”. O carinhoso personagem fala com entusiasmo: “Uau, você é mesmo do Brasil? Meus amigos me ensinaram algumas palavras em português, deixe-me ver se eu lembro… ‘Podemos tirar uma foto juntos? Fantástico’”, disse, arranhando o português. Depois, Mickey coloca as mãos de Santana para sentir seu rosto.

Ao fundo, uma pessoa pergunta: “E aí, está lembrando Basílio? Está lembrando como ele é?”. “Sim”, responde emocionado. Os dois, então, partem para um longo abraço, emocionando a todos no local. (AG)

