Definida a arbitragem para a final entre Inter e Athletico-PR

*Valéria Possamai

Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO) será o árbitro da decisão da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. Inter e Athletico-PR definem o título às 21h30, no estádio Beira-Rio. A equipe de arbitragem ainda será composta por Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) como assistentes.

Depois da derrota por 1 a 0 no jogo de ida em Curitiba, o Inter precisa vencer por pelo dois gols de diferença para a garantir o título no tempo normal. Em caso de vitória por um gol de diferença, a taça será decidida nas penalidades máximas.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

