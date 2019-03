A edição do Diário Oficial do Estado de quinta-feira (28) traz o resultado da concorrência pública para a construção de viaduto na Estrada do Mar (ERS-389), no entroncamento com a ERS-407. A empresa Traçado Construções Ltda. foi vencedora no certame promovido pela Subsecretaria Central de Licitações para implantar a elevada no acesso à Xangri-lá, no Litoral Norte.

Deixe seu comentário: