A Fifa divulgou nesta sexta-feira os locais onde ficarão baseadas cada uma das seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A equipe do Brasil se hospedará no Swisshotel Resort Kamelia, na cidade de Sochi, às margens do Mar Negro e nas proximidades das montanhas nevadas do Cáucaso, no Sudoeste do país europeu.

Deixe seu comentário: