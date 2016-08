Definido trânsito para Inter x Fortaleza no Beira-Rio

A partir das 21h45min desta quarta-feira (31) , a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) reforçará o atendimento de transporte em razão do jogo Inter x Fortaleza, pela Copa do Brasil, no estádio Beira-Rio. A partir das 19h30min, dez ônibus Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) em direção ao estádio. Além da linha especial, mais de 20 linhas regulares atendem a região, pelo corredor da avenida Padre Cacique.

O serviço de lotação, com seis linhas, e de táxi também será reforçado. As áreas de estacionamento ficam junto ao estádio, com acesso pelas ruas Nestor Ludwig (ex-rua A), rua Fernando Lúcio da Costa (ex-rua B) e pela av. Edvaldo Pereira Paiva. A avenida Edvaldo Pereira Paiva terá sentido único após o jogo, em direção ao Centro.

Os motoristas que desejam evitar as imediações do estádio podem utilizar como alternativa para a Zona Sul a Terceira Perimetral ou o eixo da Ipiranga, Azenha, Carlos Barbosa e Oscar Pereira. Outra opção é utilizar a avenida Moab Caldas (Cruzeiro). Abertura dos portões do estádio está prevista para as 19h45min.

