Definidos os grupos da Liga dos Campeões

*Valéria Possamai

Foram sorteados nesta quinta-feira (29) os grupos da Liga dos Campeões 2019/20. Na cerimônia realizada UEFA ficou definido as disposições dos 32 trimes que iniciam a disputa do título no próximo dia 17 setembro.

O sorteio definiu alguns reencontros entre as equipes, que já haviam duelado na competição passada. Manchester City voltará a enfrentar o Shakhtar, no Grupo C. Na chave F, Barcelona e Inter de Milão também voltam a duelar, assim como, Liverpool e o Napoli, pelo E.

A grande final está marcada para 30 de maio, em Istambul.