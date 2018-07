Degustação às cegas e vinícolas em Flores da Cunha são novos roteiros oferecidos pela Giordani Turismo

Buscando proporcionar novas e diferentes experiências aos visitantes da região Uva e Vinho, a Giordani Turismo e Eventos coloca em seu portfólio duas novidades de roteiros de enoturismo na Serra Gaúcha. Uma em Garibaldi, Capital brasileira do Espumante, a outra em Flores da Cunha, cidade que passa a receber passeios operados pela empresa.

Os sentidos do turista são despertados com a ‘Rota dos Espumantes’ e a ‘Rota dos Espumantes Premium’ em Garibaldi, cidade pioneira na elaboração de espumantes no Brasil. Com duração aproximada de 4 horas, a ‘Rota dos Espumantes’ visita tradicionais vinícolas da cidade, entre elas a Peterlongo, primeira a elaborar a bebida no país e única autorizada a usar o termo Champagne em território brasileiro. É possível acompanhar o processo de elaboração, engarrafamento e aprender métodos de degustação. A ‘Rota dos Espumantes Premium’se diferencia por oferecer, além de visita a vinícolas locais, uma degustação às cegas, modalidade gold, com rótulos premiados da vinícola Garibaldi, onde são degustados um vinho ícone (Acordes), espumante Brut e Moscatel, além de um vinho tinto ou branco e suco de uva integral.

O primeiro passeio à Flores da Cunha operado pela Giordani Turismo e Eventos é o ‘Vinhos dos Altos Montes’, que proporciona conhecer três empreendimentos e apreciar belas vistas dos montes e vales da região, ao longo de 9 horas. A primeira parada é na vinícola familiar Viapiana, que recupera a história de vinhos na família e preserva o certificado e medalha, datados de 1925, recebidos pelo patriarca no primeiro concurso de vinhos que participou, promovido no cinquentenário da imigração italiana no Brasil.

A segunda vinícola visitada é a Salvador, instalada em um pavilhão histórico de Flores da Cunha. Os rótulos de cada linha elaborada são um dos diferenciais da empresa. Vinhos jovens apresentam obras de artistas renomados e os espumantes destacam o tempo de contato com as leveduras. O roteiro é finalizado na vinícola Luiz Argenta, que apresenta arquitetura diferenciada e que rendeu o título de uma das ‘Mais Belas Vinícolas do Mundo’, conforme revista especializada. O design surpreendente dos produtos também chama a atenção e dá sofisticação e exclusividade.

A disponibilidade e datas para realização dos passeios devem ser consultadas através da Central de Atendimento da Giordani Turismo e Eventos, (54) 3455.2788 ou pelo www.giordaniturismo.com.br.

Rota dos Espumantes / até 31 de outubro de 2018/ Vinícola Peterlongo, Vinícola Garibaldi, city tour em Garibaldi e visita ao Museu Municipal/ Valor: R$ 110,00 por pessoa

Rota dos Espumantes Premium / até 31 de outubro de 2018/ Vinícola Garibaldi e Vinícola Courmayeur/ Valor: R$ 240,00 por pessoa

Vinhos dos Altos Montes – Flores da Cunha / de terças a sábados – até 30 de outubro/ Vinícola Viapiana, Vinícola Salvador e Vinícola Luiz Argenta / Valor: R$ 269,00 por pessoa – almoço e taxa de visita das vinícolas não inclusos

Giordani Turismo e Eventos /Ingressos e informações: (54) 3455.2788 | www.giordaniturismo.com.br

