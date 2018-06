Delação de Joesley foi “armação” contra Temer?

É de estarrecer a denúncia oferecida pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o ex-procurador Marcello Miller, um dos homens de confiança do ex-procurador-geral Rodrigo Janot, apontado como “estrategista dos acordos de colaboração” e denunciado por corrupção junto com o empresário Joesley Batista (sócio do Grupo J&F) e outras pessoas. A denúncia, apresentada à 15ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal em segredo de Justiça, menciona um suposto “jogo duplo” para ajudar nas delações do J&F.

Delação “furada” fulminou votação da reforma da Previdência

Para quem não lembra, essa delação “fabricada” atingiu em cheio o presidente Michel Temer e fulminou a aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional, cuja maioria, a muito custo, havia sido costurada pelo governo.

Saúde e habitação na Região Carbonífera

A agenda do governador José Ivo Sartori hoje, na região carbonífera, dá ênfase à área da saúde. Ele confere pela manhã o início das obras do Hospital de Charqueadas e às 13h30min fará vistoria nas obras do Hospital de Caridade de São Jerônimo. Serão costruídos 150 novos leitos, o que aumentará a capacidade para 250 internações. Em Arroio dos Ratos, ao final do roteiro, será feita a entrega de 238 moradias populares construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida.

Na Assembléia Legislativa, 63 projetos prontos para votação

Chega a 63 o número de projetos em condições de serem votados pelos deputados estaduais nesta terça-feira, único dia da semana em que tradicionalmente o plenário tem ordem do dia. Uma reunião da mesa diretora, nesta manhã, decide quais destes projetos serão levados ao plenário.

Nova Lei dos Agrotóxicos vai ao plenário da Câmara dos Deputados



A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa o Projeto de Lei dos Agrotóxicos aprovou ontem, por 18 votos a nove, o relatório de Luiz Nishimori (PR-PR), defendido pela bancada ruralista e que agiliza um processo moroso (atualmente, leva de oito a dez anos), abrindo espaço para novos e mais modernos pesticidas. Agora, o PL 6299/2002 deve ser levado ao plenário da Casa.

Janta indignado com preço das passagens de ônibus

O vereador Claudio Janta, do Solidariedade da capital gaúcha, disse ontem que está indignado com os empresários do setor de transporte coletivo que não repassaram para a tarifa a redução no preço do óleo diesel. Ele protocolou uma ação popular pedindo a correção e foi duro ao comentar o caso: “Estamos sendo roubados. Chega de transformar direitos dos usuários em lucro para as empresas!”.

A história do “Galo Missioneiro”

Está marcada para as 19h de hoje, no Teatro Dante Barone, na Assembléia Legislativa, a estreia de um documentário sobre o ex-governador Olívio Dutra, sob o titulo “Galo Missioneiro”. Provavelmente o roteiro traga luz, também, à história da uruguaia Inês Graziela Abelanda Buzo, ex-guerrilheira tupamara.

