Delator disse que Mantega indicou conselheiros para o Carf ligados a esquema de corrupção

O Carf é o tribunal administrativo ligado ao Ministério da Fazenda onde as empresas recorrem de multas da Receita. Nos julgamentos, se as empresas conseguirem ter recursos aprovados, multas podem ser reduzidas ou até anuladas.

Na denúncia contra Mantega e outros 12 suspeitos de envolvimento no esquema, o Ministério Público Federal afirmou que o êxito do esquema de corrupção dependia da indicação de nomes para posições estratégicas no Carf.