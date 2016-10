Delator diz que doações a campanhas de Dilma e Aécio tiveram a mesma origem

Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, o empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da Construtora UTC e delator da Lava-Jato, confirmou ter feito doações às campanhas presidenciais de Dilma Rousseff e de Aécio Neves. O empreiteiro ressaltou que repassou 7,5 milhões de reais para Dilma e 4,5 milhões de reais para Aécio. Segundo Pessoa, o dinheiro saiu do mesmo caixa das empresas do Grupo UTC, que era unificado.

O empreiteiro prestou depoimento no processo em que o PSDB pede à Justiça Eleitoral que casse os mandatos de Dilma, já deposta, e do vice Michel Temer, agora efetivado na função de presidente do Brasil. Pessoa foi ouvido em audiência realizada em 19 de setembro. Mas só agora o Tribunal Superior Eleitoral divulgou no seu site os documentos que compõe os primeiros 13 volumes dos processos.

Comentários