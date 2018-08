Em delação premiada, o ex-subsecretário de Transporte do Rio Luiz Carlos Velloso afirmou que o ministro Augusto Nardes, do TCU (Tribunal de Contas da União) girou R$ 1,2 milhão na corretora Advalor, alvo da Operação Lava-Jato. O delator relatou que o ex-gerente da Petrobras Pedro Barusco lhe apresentou a Advalor “em razão do pagamento de R$ 100 mil mensais ao ministro Nardes”.

