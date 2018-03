Delegação sul-coreana visitará a vizinha do norte para negociação de acordo

O presidente da Coreia do Sul Moon Jae-in enviará uma delegação para a Coreia do Norte nesta semana para discutir assuntos nucleares e ajudar na retomada de diálogo entre Pyongyang e Washington, disseram autoridades neste domingo (04).

Serão os primeiros enviados especiais sul-coreanos a viajar para Pyongyang em cerca de dez anos. A viagem ocorre em meio a um raro momento de boa vontade entre os rivais, decorrentes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang.

A delegação de dez membros liderada pelo diretor de segurança nacional Chung Eui-yong vai a Pyongyang na tarde desta segunda-feira (05) para uma visita de dois dias que inclui conversas com altos funcionários norte-coreanos não identificados.

As discussões abordarão como promover a paz na península coreana, melhorar os laços entre as Coreias e promover um ambiente para realizar a retomada das negociações entre Pyongyang e Washington.

Após a viagem a Pyongyang, a delegação sul-coreana visitará Washington para informar os funcionários dos EUA sobre as negociações com as autoridades norte-coreanas, informou Yoon Young-chan, um alto funcionário presidencial, em uma conferência de imprensa televisionada.

Ele disse que a delegação da Coreia do Sul contará com o diretor do Serviço de Inteligência Nacional, Suh Hoon, e o ministro da Vice-Unificação, Chun Hae-sung. Funcionários dos EUA disseram que a Coreia do Norte deve tomar sérias medidas de desarmamento antes que as negociações possam reiniciar, mas os norte-coreanos informaram que não colocarão seu programa nuclear na mesa de negociações.

No passado, a Coreia do Sul enviou enviados especiais a Pyongyang para alcançar acordos inovadores destinados a reduzir a animosidade. As duas últimas conversas entre as Coreias foram em 2000 e 2007, em ambas funcionários sul-coreanos foram a Pyongyang para elaborar os detalhes dos encontros com antecedência.

Reaproximação

Na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, em PyeongChang, na Coreia do Sul, as duas Coreias desfilaram juntas, sob uma bandeira unificada. Essa foi a quarta vez desde o fim da guerra entre os dois países que a Coreia do Norte e a do Sul desfilaram juntas na abertura dos Jogos Olímpicos repetindo o feito dos Jogos de Verão de Sidney (2000) e Atenas (2004) e dos Jogos de Inverno de Turim, em 2006.

Além do gesto realizado pelos atletas coreanos, o ditador norte-coreano Kim Jong-un também enviou altos funcionários, incluindo sua influente irmã, para o início e fim dos Jogos. Kim Yo-jong entregou ao presidente sul-coreano Moon Jae-in uma carta pessoal de seu irmão, em que expressava o desejo de melhorar a relação entre as Coreias.

O documento foi confirmado pelo porta-voz de Moon, Kim Eui-kyeom. Autoridades norte-coreanas disseram a Moon que estavam dispostos a retomar o diálogo com Washington. O presidente Donald Trump respondeu dizendo que as negociações só acontecerão “sob as condições certas”.

Alguns especialistas dizem que o alcance da Coreia do Norte durante os Jogos de Inverno foi uma tentativa de melhorar os laços com a vizinha do Sul, como forma de sair do isolamento diplomático e enfraquecer as sanções internacionais.