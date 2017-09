O Rio Grande do Sul passará a contar com as Delegacias de Polícia Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato. O decreto, assinado pelo governador José Ivo Sartori na última quinta (31), cria as unidades, que terão como sedes principais os municípios de Bagé, Camaquã e Santiago e sedes complementares em Cruz Alta e Rosário do Sul.