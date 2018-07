A Justiça do Amapá condenaram a delegada Carmem Cristina Amorim por embriaguez alcoólica ao conduzir uma viatura policial e desobediência a ordens de parada. A condenação ocorreu após recurso enviado pelo Ministério Público do Amapá que recorreu da absolvição proferida em fevereiro. Nos autos do processo, a defesa alegou que a delegada estava sob efeito de remédios e não de álcool.