Delegado diz que assessor de Neymar publicou vídeo de Najila a pedido do atleta

O delegado Pablo Sartori afirmou que o assessor de Neymar, Alex Bernardo, foi quem publicou as imagens íntimas de Najila nas redes sociais. Alex foi ouvido nesta sexta-feira (14), na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. Conforme, o delegado, ele divulgou as imagens a pedido do jogador.

Após o depoimento, Sartori, que é titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), informou que o assessor ouvido nesta sexta trabalha especificamente com a gestão de redes sociais do atleta. As imagens já foram retiradas do Instagram por violarem as regras de uso da rede social.

A advogada do jogador, Maíra Fernandes, acompanhou a oitiva. Nem ela e nem o assessor comentaram o caso ao deixarem a delegacia.

Deixe seu comentário: