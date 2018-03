Um delegado foi preso em Salvador por suspeita de roubo, extorsão e falsidade ideológica

De acordo com a polícia, a prisão foi efetuada por agentes da Corregedoria da Polícia Civil e da Coordenação de Operações Especiais (COE/PC), na 7ª Delegacia, no bairro do Rio Vermelho, onde o delegado trabalhava.

Conforme a Polícia Civil, o mandado de prisão é temporária. O delegado ficará custodiado na carceragem da Correpol, no Rio Vermelho. A polícia não detalhou os crimes cometidos pelo delegado e nem quando eles ocorreram.

Corrupção no Rio

Em cada dez denunciados por crime organizado no Rio de Janeiro, dois são ou foram policiais. O caso mais recente foi o de uma quadrilha que tinha o controle do tráfico em Resende. Entre os mais de 100 integrantes do bando, havia dois PMs do batalhão do município, flagrados em escutas telefônicas extorquindo dinheiro de criminosos. A tropa suspeita de desvios de conduta no Rio já tem 826 PMs e ex-PMs, que respondem por denúncias de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção, entre outros crimes investigados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público estadual, criado em 2010.

esde que surgiu, o Gaeco já denunciou 5.219 criminosos, 20% deles servidores da área de segurança. Outros dados da Justiça, do MP, das Corregedorias e das Ouvidorias revelam ainda que, com seus tentáculos, o crime organizado no Rio não corrompeu apenas agentes da lei que trabalham nas ruas, mas também policiais civis responsáveis por investigações e até agentes penitenciários que deveriam, por regra, garantir que, uma vez preso, o criminoso perdesse o contato com seu bando e não oferecesse mais risco a quem quer fosse. O combate à corrupção nas polícias e no sistema penitenciário está entre as prioridades da intervenção federal no Rio, decretada pelo presidente Michel Temer.

“Dificilmente uma estrutura de organização criminosa vai funcionar sem a presença do agente público dentro dela ou a conivência dele. Ela, em geral, funciona com a participação ou a corrupção do agente público. As investigações mostram que as quadrilhas de tráfico de drogas tinham sempre, ao menos, um policial”, explica o coordenador do Gaeco, Daniel Braz.