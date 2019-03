Delegado Marcelo Freitas, do PSL, será relator da Reforma da Previdência

O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados foi anunciado nesta quinta-feira (28). O deputado federal Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG) foi o nome escolhido. A divulgação da informação ocorreu por meio do presidente da Comissão, Felipe Francischini (PSL-PR), que explicou a decisão. “O consenso foi criado porque a gente entende que, nós como PSL, representamos o presidente [Bolsonaro] na Casa e temos a responsabilidade primeira com a aprovação do projeto na Casa”, afirmou Francischini.

A previsão é de que a relatoria aconteça na primeira quinzena de abril, com votação já no dia 17 do mesmo mês. Na primeira semana de abril, a CCJ deverá realizar encontros acerca do tema. Na quarta-feira (3), o colegiado recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes, para detalhar a proposta e tirar dúvidas, e na quinta (4), a reunião será com juristas.

O delegado da Polícia Federal, Marcelo Freitas, exerce o seu primeiro mandato na Câmara e, conforme o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a escolha é “resultado de diálogo que o governo Bolsonaro construiu”.

