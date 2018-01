O delegado da Polícia Civil Max Dias Lemos, que atua em Matinhos, no litoral do Paraná, é suspeito de receber R$ 50 mil para libertar dois traficantes da prisão, de acordo com o Ministério Público. Ele foi preso na manhã desta segunda-feira (29), durante a Operação Atrox. Além dele, outras três pessoas foram presas na operação.

