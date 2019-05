Representantes do presidente venezuelano, Nicolás Maduro e do líder opositor Juan Guaidó negociam atualmente na Noruega no âmbito de uma mediação do país escandinavo, informaram à AFP fontes próximas ao processo. As tratativas começaram na segunda-feira e se estenderam até tarde da noite. Elas devem ser concluídas nesta quarta-feira.

