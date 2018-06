O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, recorreu ao STF (Supremo Tribunal Federal) no sábado (23) para tentar cumprir sua pena em Brasília, em regime semiaberto. Condenado no âmbito da Lava-Jato, Delúbio está preso em Curitiba (PR), em regime fechado, após ser condenado a seis anos por lavagem de dinheiro. O ministro Edson Fachin é responsável por decidir sobre o pedido.

