Parlamentares e caciques do PP estão enciumados com o tratamento “privilegiado” que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) tem dedicado ao DEM – legenda que ocupará os ministérios da Casa Civil, com Onix Lorenzoni (RS), Agricultura (Tereza Cristina) e negocia outras pastas, como a da Saúde. Interlocutores do partido, ao qual o presidente eleito Bolsonaro já foi filiado, lembraram a ele que a bancada do PP em 2019 será maior que a do DEM no Congresso Nacional. Mas Bolsonaro não tem dado a mínima para os reclames dos “pepistas”.

Fusão

O PRP será incorporado ao Patriota. Primeira baixa: A federal eleita Bia Kicis (DF) não deve continuar no PRP.

É hoje

O presidente eleito tem até hoje para entregar ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a explicação para “22 inconsistências” na prestação de contas de sua campanha eleitoral.

Bolsa sobe-desce

O vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, deve policiar as palavras como quem policia os seus atos. Falar em venda da BR Distribuidora pode provocar caso de polícia na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Ciclo

Escrivão da Polícia Federal há 20 anos, Marco Antonio Scandiuzzi lançou em São Paulo o livro “A Segurança Pública de Dentro pra Fora”. Com passagem como docente pela Academia Nacional de Polícia, Scandiuzzi reforça que o Brasil não pratica o Ciclo Completo de Polícia.

De quem sabe

“Tecnicamente, no Ciclo Incompleto que temos no Brasil, a polícia que vai ao local do crime não pode investigar (PM) e a que investiga não vai ao local do crime (PC e PF). Isso afasta os investigadores do principal local das provas para elucidações de crimes. Praticamos o contrário do que o mundo moderno pratica”, explica o autor.

Terra-mãe

Para os portugueses, a eleição de Bolsonaro faz parte de uma onda internacional, a partir do desgaste generalizado dos políticos tradicionais. Áustria, Alemanha, Romênia, Brasil e EUA são parte desse movimento que tende a se consolidar na próxima década.

Dinheiro…

A abertura do Brasil e de muitos governos estaduais a investimentos internacionais deve ser a tônica já a partir do próximo ano. Alguns governadores mantêm contatos no exterior para resolver muitos dos problemas da economia dessas administrações.

… Extra

O Ceará é um dos Estados que mais se mobiliza. O governador Camilo Santana (PT) já viajou a vários países – com foco na Áustria – para trazer investimentos para sua região. Obras de infraestrutura turística são a prioridade.

OAB ferve

Depois da eleição presidencial e para o Congresso, agora é a vez da acirrada disputa nas secções regionais da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). No Norte, os favoritos são Marco Aurélio Choi (AM), Erick Venâncio (AC), Elton Assis (RO). O Conselho Federal deve ficar sob o comando de Felipe Santa Cruz (RJ).

Diabetes

Dados recentes do IDF (International Diabetes Federation) apontam que existem hoje no mundo cerca de 425 milhões de diabetes. A estimativa é que, até 2045, haja um aumento para 629 milhões. O Brasil ocupa a quarta posição entre os dez países com maior número de indivíduos com diabetes. E você, já conferiu a sua curva glicêmica?

ESPLANADEIRA

– O ex-embaixador Rubens Barbosa lança o livro “Um Diplomata a Serviço do Estado” no dia 20 de novembro, às 19h, no restaurante Carpe Diem (104 Sul), em Brasília.

– Na nota “Recuo”, publicada no dia 14, o correto é deputada Professora Dorinha (DEM-TO) e não Doria.

