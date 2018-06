Demais pré-candidatos à presidência da República elevam o tom contra Jair Bolsonaro

Liderando as pesquisas de intenções de voto para a Presidência da República, o pré-candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tornou-se um alvo comum dos principais postulantes ao Palácio do Planalto. Durante sabatina promovida pelo jornal “Correio Braziliense”, o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, e o presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin, questionaram a capacidade do ex-capitão do Exército para presidir o País. Enquanto Alckmin desafiou Bolsonaro para um debate sobre Segurança Pública — e o PSDB foi ao Twitter para tornar pública a provocação —, Ciro partiu para os insultos. Depois de classificar o líder das pesquisas de “maluco” e “boçal”, o pedetista afirmou que Bolsonaro seria “um câncer a ser extirpado”.

Ao rivalizar com Bolsonaro, tanto Ciro quanto Alckmin tentam desgastar o adversário e conquistar pontos nas pesquisas ao cooptar potenciais eleitores do ex-capitão. A dupla tem perdido espaço em seus currais para eleitores do candidato do PSL. No Sul e Sudeste, por exemplo, o tucano enfrenta pressões por não conseguir decolar. O desempenho de Bolsonaro nas duas regiões, e sobretudo em São Paulo, principal reduto do tucano, é um dos grandes problemas de Alckmin. O mesmo ocorre com Ciro na região Norte e Nordeste, onde deputado federal também aparece bem posicionado.

Antes de participar do evento em Brasília, Alckmin lançou no Rio, Estado sob intervenção na segurança e principal reduto de Bolsonaro, as diretrizes de seu programa de Segurança Pública. Uma das propostas do tucano é aumentar o tempo máximo de internação de adolescentes, no caso de crimes hediondos, de três para oito anos. E, ao completar 18 anos, o jovem iria para uma ala separada. Hoje ele fica em instituições especiais até os 21 anos.

Minutos depois do lançamento das propostas, quando Alckmin já havia sugerido o debate sobre segurança, o perfil do Twitter do PSDB fez o desafio: “Durante um anúncio sobre a equipe de programa de governo, @geraldoalckmin desafiou Bolsonaro para um debate sobre Segurança Pública. E aí, será que ele vai aceitar ou vai correr?”. Logo em seguida, Alckmin voltou a atacar seu adversário. “Eu tenho total discordância com o Bolsonaro. Ele sempre votou contra o Brasil. Ele sempre votou com o PT. Sempre. Você pega todos os projetos, desde o Plano Real. Tudo igualzinho ao PT. Quem anda para trás é caranguejo”, afirmou o tucano.

O Datafolha foi às ruas entrevistar eleitores para mais uma pesquisa sobre a corrida eleitoral. O resultado será divulgado no domingo (10). No último levantamento, sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre os candidatos, Bolsonaro lidera com 17% das intenções de voto, seguido por Marina Silva (15%), Joaquim Barbosa (10%), Ciro Gomes (9%) e Geraldo Alckmin (8%). Com a saída de Joaquim Barbosa, a disputa se estreita na luta por uma vaga no segundo turno.

Na sabatina do “Correio Braziliense”, Ciro Gomes partiu para cima ao comentar uma resposta dada por Bolsonaro sobre a reforma tributária. O pré-candidato do PSL também participou da sabatina, duas horas antes. Ciro argumentou que, diferentemente do que havia afirmado Bolsonaro, o Brasil precisaria ter uma tributação progressiva sobre herança e renda e que seria preciso “diminuir a incidência de impostos sobre a classe média, principalmente sobre o imposto de renda”.

“O líder nas pesquisas (Bolsonaro) disse que não vai tributar herança, nada. Então, de onde virá o dinheiro (para o seu governo)? Vão entregar o cargo a um boçal, a um despreparado? Os democratas têm obrigação de chamá-lo de boçal e despreparado. E os democratas tem obrigação de extirpar esse câncer enquanto ainda pode ser extirpado”, atacou Ciro.

Após ser entrevistada na sabatina, Marina Silva (Rede) criticou, sem nomear Bolsonaro, as soluções apresentadas por ele para resolver a crise de Segurança Pública. Marina afirmou que o problema não se resolve “com mais violência, nem distribuindo armas para as pessoas” — uma das principais bandeiras do ex-capitão é a liberação do comércio de armas de fogo.

Alvo dos ataques, Bolsonaro usou seu tempo de entrevista para ironizar adversários e dizer que não se preocupa com uma possível escalada do ódio durante as eleições deste ano. Para ele, isso é uma questão “secundária”. O deputado ainda fez um discurso contra o que chama de politicamente correto. E disse que, hoje em dia, uma pessoa, ao ser chamada de “gordinho, vira ‘mariquinha’”.

