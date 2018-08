Na próxima quarta-feira (8), às 9h30min, o auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa gaúcha, será palco da audiência pública que vai debater a situação do setor arrozeiro do Estado. O evento trará os problemas que a lavoura vem enfrentando e apresentará aos postulantes ao governo do Estado e ao Legislativo gaúcho propostas para garantia de emprego e renda no campo.

