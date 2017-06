Demétrio Xavier presta homenagem a Atahualpa Yupanqui

Demétrio Xavier, dedicado a pesquisar e interpretar a obra de Yupanqui há mais de três décadas, apresenta o Recital Caminho e Silêncio: o canto de Atahualpa Yupanqui, dia 15 de julho, às 20h, no teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa, em Porto Alegre.

No ano em que se cumprem 25 anos da morte de Atahualpa Yupanqui, ocorrida na França, país que o abrigou por décadas e lhe servia de base para suas andanças planetárias, é cada vez maior o interesse por sua obra.

Redescobre-se no mundo o Yupanqui escritor, o livre-pensador de cunho filosófico, revisita-se mesmo o Yupanqui músico. Editam-se seus livros, intérpretes registram leituras de sua obra musical, fala-se sobre seu pensamento. Porque Atahualpa, talvez o maior nome da cultura popular do continente americano no século XX, encontrou o tão falado e buscado caminho da universalidade pela via do particular, do étnico, do regional.

Seus ritmos, seu idioma, seu léxico campeiro não o impediram de tornar-se um ídolo no Japão, em Israel, na Europa. Em sua obra está a relação do homem com o meio, com o seu tempo, com a ancestralidade, com a morte.

Demétrio Xavier

Demétrio Xavier dedica-se a conhecer e interpretar essa obra desde a adolescência. Egresso das Ciências Sociais, atuando ininterruptamente como músico há mais de 30 anos, considerado por muitos seguidores de Yupanqui, entre eles o filho do grande argentino, como o principal intérprete dessa obra.

Excelentes músicos na Argentina e no mundo tomaram o cancioneiro de Yupanqui, mas nenhum de forma tão integral e a partir de sua estética original: canto e violão crioulos.

Clássicos do cancioneiro de Yupanqui ao lado de temas praticamente inéditos ao público brasileiro, mesmo o mais aficionado, entremeados por trechos da literatura vigorosa e terna daquele cantor dos caminhos, preocupado com sua função, sua utilidade em seu mundo e em seu tempo – ou, em suas palavras, “marcado pela Terra para seu sacrifício, não para sua vaidade.”

SERVIÇO:

O quê: Demétrio Xavier apresenta o Recital Caminho e Silêncio: o canto de Atahualpa Yupanqui

Quando: Sábado, 15 de julho, às 20h

Local: Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75 – Centro -Porto Alegre -Telefone 51 32148255 ) | Estacionamento no local.

Ingressos: R$ 30,00 e R$ 15,00 | Horário da bilheteria: 19h – pagamento em dinheiro.

Ingressos antecipados: Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22 – Farroupilha – 51 998807689) | R$ 20,00 e R$ 10,00 – pagamento em dinheiro

