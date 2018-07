Demi Lovato deve ir para reabilitação quando receber alta do hospital: A cantora foi internada após uma suposta overdose

A cantora Demi Lovato, 25 anos, vai para a reabilitação assim que receber alta do hospital. Ela foi internada na terça-feira (24) após uma suposta overdose de heroína.

Segundo os sites CNN e Page Six, que citam pessoas ligadas à cantora, Demi vai procurar ajuda profissional para tratar seu vício em drogas. A CNN diz ainda que Demi deve receber alta em breve.

Mais cedo, o site TMZ informou que a equipe da cantora sugeriu nas últimas semanas que ela procurasse ajuda, mas a cantora se recusou a se internar. A internação de Demi, cuja causa não foi confirmada pela cantora, não foi uma surpresa para as pessoas próximas. Amigos e familiares desconfiavam que ela havia voltado a usar drogas e notaram sinais de que ela estava tendo uma recaída.

As pessoas próximas à cantora dizem que Demi vinha enfrentando problemas mesmo antes do lançamento de “Sober”, canção em que narra seus esforços para se manter sóbria. A situação se agravou no começo do mês, quando a cantora brigou com seu conselheiro de sobriedade. Ela teria alegado, em uma discussão, que ele estava traindo sua confiança.

Ajuda profissional

Esta não será a primeira vez que Demi procura ajuda profissional para tratar de seu vício. Em 2010, ela chegou a fazer uma reabilitação em uma clínica.

Em nota, a assessoria da cantora declarou que algumas informações da mídia norte-americana estariam incorretas. “Demi está acordada e com a família e quer agradecer a todos pelo amor, orações e apoio. Algumas informações dadas estão erradas e eles pedem por privacidade e parem de especular sobre sua saúde e sua recuperação é o mais importante agora.”

Por conta da internação, alguns shows da cantora precisaram ser cancelados. Dentre eles está a presentação beneficente que Demi faria neste sábado (29) em Toronto, Canadá, ao lado do cantor Jason Mraz.

“Dadas as circunstâncias que estão fora de nosso controle, não tocaremos em Toronto neste final de semana. Minhas sinceras desculpas aos meus fãs e aos de Demi. Desejamos a ela muita saúde e uma boa recuperação”, escreveu ele em suas redes sociais.

Segundo a revista People, o ex-namorado de Demi, Wilmer Valderrama, passou no hospital em Los Angeles para uma visita rápida. A cantora também recebeu apoio de celebridades nas redes sociais. “Minha menina linda, você é forte, você sempre foi”, compartilhou Bella Thorne. “Todos nos a amamos e precisamos rezar para que ela se recupere. Ela é uma lutadora”, escreveu Nick Jonas em seu Twitter.

Deixe seu comentário: