Demi Lovato tem febre alta e outras complicações por causa da overdose

Seis dias após sofrer uma overdose, Demi Lovato ainda está internada com febre alta, enjoo e outras complicações, disse o site TMZ nesta segunda-feira (30). Ela está internada no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os médicos esperam que ela se recupere totalmente, mas ainda não têm previsão de quando ela pode ser liberada do hospital, de acordo com o site.

Overdose

De acordo com a publicação, a cantora ficou entre a vida e a morte na última terça-feira (24). A cantora de 25 anos foi levada a um hospital em Los Angeles após sofrer uma overdose.

“Ela poderia ter morrido”, diz uma fonte do TMZ com conhecimentos em primeiros socorros. Segundo uma fonte próxima à cantora, o caso de overdose de Demi foi grave. A cantora estava inconsciente em sua cama quando o serviço de emergência chegou ao local.

Durante a ligação de amigos da cantora para o serviço de emergência, foi pedido para que as sirenes da ambulância fossem desligadas. Demi foi levada a um hospital e acordou horas depois.

Segundo o TMZ, Demi teria rejeitado ajuda de sua equipe, que sugeriu internação em clínica de reabilitação antes de sofrer a overdose.

Relembre o caso

Inicialmente, o TMZ relatou que Demi sofreu “o que parece ser uma overdose de heroína”. Horas depois, o site afirmou que “uma fonte relacionada à cantora” diz que a causa não foi heroína, mas não especificou qual droga causou a internação.

Fontes da polícia disseram ao TMZ que ela foi encontrada inconsciente em sua casa em Hollywood e tratada com Narcan, uma substância usada contra overdoses de drogas opióides, como a heroína. De acordo com o site, ela tinha ido a uma festa de aniversário na segunda-feira à noite.

“Demi está acordada e com a família, que quer expressar sua gratidão a todos pelo amor, preces e apoio”, diz o representante. “Algumas informações sendo reportadas estão incorretas e eles respeitosamente pedem por privacidade e não às especulações, já que sua saúde e sua recuperação são as coisas mais importantes agora.”

Nova música

Demi pode ter revelado que não está mais sóbria na música Sober. Na balada, a ex-estrela da Disney canta sobre uma recaída após seis anos de sobriedade. “Mamãe, me desculpe por não estar sóbria mais / E, papai, por favor me perdoe pelas bebidas pelo chão”, diz a letra.

Demi também se desculpa com os fãs: “Me desculpem pelos fãs que perdi, que me viram cair de novo / Eu quero ser um exemplo, mas sou apenas uma mulher”. No Twitter, a cantora divulgou a música, dando a pista de que a canção é realmente autobiográfica. “Minha verdade”, escreveu.

Em 2010, Demi se internou em uma clínica de reabilitação para se tratar do vício em álcool e drogas, e também de depressão e bulimia, fato que ela sempre assumiu publicamente, inclusive no livro de memórias Demi Lovato: 365 Dias do Ano. “Se render é a coisa mais importante, quando você está tentando lutar contra seus demônios”, disse à revista People em 2017. “Você tem que admitir que tem um problema, em primeiro lugar, para depois superá-lo.”

