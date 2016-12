Demi Moore e Tobey Maguire formam um novo casal na vida real de Hollywood

Os atores Demi Moore, 54 anos, e Tobey Maguire, 41, tornam um novo casal na vida real de Hollywood. Eles começaram a trocar mensagens após o fim do casamento de Tobey em outubro deste ano. “Eles tiveram um breve, porém intenso, relacionamento em 2002, antes do Ashton aparecer na vida de Demi”, disse a fonte uma fonte próxima, fazendo menção ao astro Ashton Kutcher, com quem a atriz foi casada entre 2003 e 2011.

Além de Kutcher, Demi foi casada por 13 anos com o ator Bruce Willis, com quem tem três filhas: Rumer Willis, 28 anos, Tallulah Belle Willis, 22, e Scout LaRue Willis, 25.

