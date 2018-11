Demi Moore namora uma mulher há dois anos

Após três casamentos, Demi Moore estaria se envolvendo com uma mulher. Segundo o RadarOnline, a atriz de 56 anos está namorando há dois anos com a stylist Masha Mandzuka, 43 anos, que tem uma filha pequena. As duas já posaram juntas para várias fotos publicadas no Instagram desde 2016.

“Na vida particular, elas são muito íntimas. Elas andam de mãos dadas e Demi é como uma segunda mãe para a filha de Masha”, diz a fonte. Em setembro, as duas foram clicadas andando juntas com a menina na rua em Venice Beah, na Califórnia.

Em novembro de 2017, Masha fez duas homenagens para o aniversário de Demi. Em uma foto, ela aparece com a filha e a atriz, que estão usando coroas. “Feliz aniversário da minha princesa para a sua rainha”, escreveu a stylist. Em outro clique, elas aparecem dançando juntas. “Feliz aniversário para o humano mais incrível que eu já tive a benção de conhecer”, escreveu Masha.

No aniversário de Demi em 2016, ela posou ao lado da filha de Masha. “Obrigada por se compartilhar conosco! Feliz aniversário para a nossa maior!”, escreveu a stylist. Em 2014, elas já haviam posado juntas para um evento de moda ao lado da filha, Tallulah Willis, e Anda Gentile.

Demi Moore foi casada com Ashton Kutcher (de 2005 a 2013), Bruce Willis (de 1987 a 2000) e Freddy Moore (de 1980 a 1985). Além de Tallullah, ela também é mãe de Rumer Willis e Scout LaRue Willis, do casamento com Bruce.

