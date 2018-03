A ministra da Justiça da Noruega, Sylvi Listhaug, anunciou o pedido de demissão nesta terça (20) e evitou a crise governamental anunciada depois que publicou uma mensagem ofensiva no Facebook. A decisão de Sylvi, integrante do Partido do Progresso (direita xenófoba), evita que a primeira-ministra, Erna Solberg, tenha que passar por uma moção de confiança, que teria resultado incerto.

