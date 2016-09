Demitido por Temer, ex-advogado-geral da União diz que o governo quer abafar a Operação Lava-Jato

Demitido na sexta-feira (09) pelo presidente Michel Temer do cargo de advogado-geral da União, Fábio Medina Osório afirmou, em entrevista à revista Veja, que saiu do posto porque o “governo quer abafar” as investigações da Operação Lava-Jato que envolvam aliados.

Medina afirmou que o combate à corrupção não está nas prioridades da gestão de Temer. “Se não houver compromisso com o combate à corrupção, esse governo vai derreter”, declarou. No entanto, ele ressaltou que não conhece nenhum fato que desabone a conduta do presidente da República.

O ex-advogado-geral da União foi demitido após desentendimento com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. O peemedebista indicou Medina para a pasta, mas estaria insatisfeito com uma sucessão de ações consideradas erráticas pelo Planalto por parte do ministro exonerado. Na nota em que anunciou a saída de Medina, o governo agradeceu os serviços prestados por ele.

Grace Maria Fernandes Mendonça, funcionária de carreira da AGU (Advocacia-Geral da União), foi nomeada para assumir o cargo. Ela será a primeira mulher a chefiar um ministério no atual governo.

