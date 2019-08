Trânsito na rua Silva Só sofre bloqueio para demolição do ginásio da BM

Neste sábado (3) devido a demolição do Ginásio da Brigada Militar, houve bloqueio total da via no sentido Sul/Norte da Rua Silva Só, por questões de segurança. O bloqueio parcial começaria às 7h30min, mas só ocorreu a partir das 10h e de forma total porque engenheiros estavam analisando os riscos para o trânsito. A EPTC informa que o bloqueio de toda a via não tem previsão para terminar e depende do andamento da demolição do prédio. No entanto, confirmou que a obra será interrompida às 18h e duas das quatro faixas serão liberadas pela noite.

Na manhã deste sábado, o trânsito na Avenida Ipiranga está fluindo no sentido da Zona Leste para o Guaíba, porém, com bloqueio para acessar a Silva Só. Já no sentido do Guaíba para a Zona Leste, o trânsito na Ipiranga está lento no trecho. Há bloqueio entre a Avenida Ipiranga e a Rua Felipe de Oliveira no sentido Sul/Norte. Os motoristas não conseguem acessar a ponte sobre o Arroio Dilúvio na altura da Silva Só e, para fazer o retorno pela Ipiranga, têm ir até a Avenida Lucas de Oliveira.

