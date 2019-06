Demolição é suspensa em condomínio onde prédio desabou na Muzema, RJ

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão da demolição no condomínio da Muzema onde ocorreu o desabamento de dois prédios, no mês de abril. A decisão foi liminar e atende a pedido da Defensoria Pública do Estado (DPRJ), apresentado pelos seus núcleos de Terras e Habitações (Nuth) e de Fazenda Pública.

Caso a Prefeitura carioca não interrompa a derrubada dos seis edifícios que estava prevista, poderá receber uma multa de R$ 30 mil por prédio demolido.

A Defensoria Pública disse que a prefeitura não apresentou informações suficientes sobre as condições de cada estrutura. Além disso, defenderam que a ação causará “prejuízos irreparáveis aos moradores”.

O Executivo municipal do RJ afirma que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) não foi notificada da liminar e que o objetivo das ações é “garantir a integridade dos moradores, coibir o avanço de construções irregulares e garantir o restabelecimento da área de preservação ambiental”. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação diz que apenas cumpre uma decisão judicial. “Aqueles prédios têm risco estrutural e o solo do local apresenta risco geotécnico grave. Além disso, a área é de preservação ambiental”, argumenta o texto.

