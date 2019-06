DENARC e PRF apreendem criminoso que transportava drogas do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul

No final da noite da última quinta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, em Gravataí, um veículo que trazia em seu interior cerca de 1Kg de cocaína. O homem que estava dirigindo é um traficante que, segundo informações, trazia drogas do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul. A apreensão foi feita em parceria com o Departamento Estadual de Investigação e Narcotráfico (DENARC).

O preso é natural de Ivaiporã, cidade do interior do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal e o DENARC descobriram também dois apartamentos mantidos pelo criminoso, também em Gravataí. Além da cocaína também foram encontrados, em um dos imóveis, uma pistola calibre 380 além de R$ 113 mil e mais de 11Kg de crack.

Segundo informações da polícia, o rapaz tinha antecedentes criminais e já teria sido preso, anos trás, e cumpriu pena na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc).

