Dengue: 686 casos da doença foram originados no RS em 2019

Novos dados mostram o crescimento no número de casos de dengue autóctones no Rio Grande do Sul, são 686 casos de acordo com o relatório emitido nesta sexta-feira (31) pela Secretaria Estadual de Saúde.

Até o momento foram registrados 2365 casos suspeitos e 775 confirmados. Dentro dos novos casos anunciados hoje, 89 são importados. Ainda seguem sendo investigados 576 casos, 977 foram descartados e 37 inconclusivos.

Foram notificados 182 casos de Febre Chikungunya, também transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, destes cinco são importados, 140 descartados e 37 em investigação.

Um caso autóctone de Zica Virus foi registrado em Gravataí. Já existem 72 casos, destes 27 descartados e 44 em analise.

