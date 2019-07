Dengue: alto risco para epidemia de circulação viral preocupa prefeitura de Santa Maria

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura de Santa Maria, o governo do município segue atuando contra possíveis casos de dengue, isso porque a cidade se encontra em situação de alto risco para epidemia de circulação viral, ou seja, não se tem o vírus circulando. Apesar da intensificação de ações de combate à infestação, a Prefeitura espera contar com a conscientização da população.

Em uma pesquisa divulgada pela Superintendência de Vigilância Ambiental em Saúde, realizada para o Levantamento do Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) de 2019, de 2 de maio a 18 de junho, foram encontrados 238 focos do mosquito distribuídos em 35 dos 41 bairros do Município. Dentre os principais bairros em alerta encontram-se o Camobi com 26 focos, Juscelino Kubitschek com 25 e Nova Santa Marta com 23.

Denoid Mezeck, coordenador técnico de campo da Vigilância Ambiental em Saúde explica que “Mesmo com todo o trabalho em escolas e postos de saúde diretamente com as comunidades, ainda encontramos resistência de moradores em colaborar com as ações para prevenir a infestação do mosquito. A população deve ficar ainda mais atenta porque estamos tendo um ano atípico em função de os dias mais frios terem chegado com atraso. As temperaturas altas fazem com que o inseto se reproduza mais. Por isso, os focos tiveram aumento”

Para a realização deste segundo levantamento, foram inspecionados 3.110 imóveis, do total de criadouros do Aedes aegypti, 38,7% estão em depósitos móveis, como vasos e pratos de plantas, bebedouros e depósitos de construção, e 23,8% em resíduos, como sucatas em pátios e ferros velhos. Uma equipe de 17 agentes da Prefeitura, em parceria com a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, trabalha na eliminação dos focos, principalmente nos Pontos Estratégicos, que são locais que acumulam água independentemente do clima, como cemitérios e borracharias.

No primeiro LIRAa de 2019, foram encontrados 142 focos do mosquito distribuídos em 19 bairros. Esse levantamento, realizado de 4 de fevereiro a 2 de março, apontou que foram inspecionados 3.170 imóveis, sendo o bairro Juscelino Kubitschek com o maior número de focos.

“Atualmente, trabalhamos nos Pontos Estratégicos a cada 15 dias, com visitas e captura de larvas e pupas, no tratamento, com larvicida nos recipientes que não são descartados, como tonéis para armazenamento da água da chuva, e na eliminação dos criadouros. Também atuamos na verificação de denúncias da Ouvidoria do Município, pelo telefone 156, além de atividades educativas”, completa Mezeck.

Confira a lista completa dos bairros com maior foco:

– Camobi: 26 focos

– Juscelino Kubitschek: 25 focos

– Nova Santa Marta: 23 focos

– João Goulart, Itararé e Urlândia: 12 focos em cada um

– Nossa Senhora das Dores, Salgado Filho, Rosário e Passo D´Areia: 8 focos em cada um

– Bonfim: 7 focos

– São José, Tancredo Neves e Perpétuo Socorro: 6 focos em cada um

– Km 3, Diácono Luiz Pozzobon, Dom Antônio Reis, Menino Jesus e Chácara das Flores: 5 focos em cada um

– Centro, Nossa Senhora de Lourdes, Medianeira, Caturrita, Parque Pinheiro Machado, Duque de Caxias e Divina Providência: 4 focos em cada um

– Pé de Plátano, Lorenzi e Campestre do Menino Deus: 3 focos em cada um

– Nossa Senhora de Fátima, Carolina e Tomazzetti: 2 focos em cada um

– São João, Patronato e Nonoai: 1 foco em cada um

Deixe seu comentário: