Dengue chega a 406 casos em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Saúde atualizou o número de casos de dengue em Porto Alegre: 406. Dessas, 390 pacientes contraíram a doença na cidade (autóctones). O bairro com maior número de ocorrências confirmados continua sendo o Santa Rosa de Lima, com 312 infectados.

Os números são do boletim emitido pela Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da SMS e estão sujeitos à revisão. Em 2019, mais de 90 pulverizações foram feitas nas regiões com transmissão confirmada.

Bairros

Os outros casos contraídos na cidade estão divididos em 18 bairros: Jardim Lindoia, com 15 casos; Jardim Floresta com 13; Bom Jesus com 16; Sarandi com sete; Ruben Berta e Jardim Carvalho com seis; Jardim Leopoldina, Floresta e Mario Quintana com dois; Cristo Redentor, Sétimo Céu, São Sebastião, Vila Ipiranga, Jardim São Pedro, Morro Santana, Vila Nova, Lomba do Pinheiro e Partenon registraram respectivamente um caso em cada bairro.

Outros casos

Os 16 casos importados que completam o número de 406 pacientes são de pessoas cujos locais prováveis de infecção são: dois de Fernando de Noronha (PE), um de Palmas (TO), um de Belém do Pará (PA), um Vitória (ES), um de Betim (MG), um de São José do Rio Preto (SP), um de Campinas (SP), dois de São Paulo (SP), dois do Rio de Janeiro (RJ), um de Dourados (MT), um de Marechal Cândido Rondon (PR), um de Canoas (RS) e um de Teresina (PI).

A Dengue

Cuidados importantes que devem ser tomados pelos moradores são revisar os imóveis uma vez por semana, eliminando qualquer foco de água parada e lixo. Outro apelo é no sentido de que as pessoas adotem medidas preventivas individuais, como uso de repelente corporal e elétrico.

No caso de sintomas compatíveis com a dengue – febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, pintinhas vermelhas na pele, fraqueza, dor muscular e nas juntas, náuseas e vômitos – a orientação é procurar atendimento de saúde o mais rapidamente possível.

