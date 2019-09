Dengue no RS: 2019 é o terceiro ano com mais casos notificados na década

O Rio Grande do Sul já atingiu a marca de 1,2 mil casos confirmados de dengue. Entre janeiro e agosto deste ano, foram notificados 3.756 casos de suspeita da doença; 1.278 deles foram confirmados. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-RS), quase 30% dos casos são autóctones, ou seja, adquiridos dentro do território gaúcho. A quantidade de pessoas que contraíram a doença não atingia níveis tão altos desde 2016, considerando este mesmo período de tempo.

A maioria dos casos confirmados está na capital e nas cidades da Região Metropolitana, como Canoas e Esteio. Os municípios do norte, como Ijuí, Três Passos e Sarandi também registraram altos índice da dengue. Por ser uma doença sazonal, este não é um período de pico, que costuma atingir altos níveis em meses mais quentes, como entre novembro e maio. O ano de 2019 já é o terceiro com mais casos notificados na década.

Como prevenir a dengue?

Tampe os tonéis e caixas d’água

Mantenha as calhas sempre limpas

Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo

Mantenha lixeiras bem tampadas

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia

Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais

Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa

Cuidados

Caso observar o aparecimento de manchas vermelhas na pele, olhos avermelhados ou febre, busque um serviço de saúde para atendimento. Não tome qualquer medicamento por conta própria. Procure orientação sobre planejamento reprodutivo e os métodos contraceptivos nas Unidades Básicas de Saúde.

