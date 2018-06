Dennis Dj inaugura a WSave, a mais nova casa de shows da região metropolitana

Dennis Dj desembarca no Rio Grande do Sul com o projeto “Dennis Intense” na inauguração da WSave em Portão, no Vale do Sinos. O evento que vem agitando o Brasil inteiro acontece neste sábado (16).

Fenômeno das pistas e um dos maiores criadores de hit’s do País na atualidade, o artista carioca mistura música eletrônica, pop e funk, transformando suas apresentação em um dos maiores eventos e mais concorridos do Brasil.

Também se apresentam Capu, Dj e comunicador que somada sua aceitação e prestígio com o público gaúcho, faz com que ele seja um dos artistas mais requisitados para eventos no estado e Jeff Oliver, com sua bagagem eletrônica.

Dennis

Dennison de Lima Gomes, mais conhecido como Dennis DJ é produtor musical e Dj. Começou a se interessar por música aos 15 anos de idade e a partir 2000 começou a emplacar sucessos no País inteiro.

Serviço

O que: Inauguração da WSave com Dennis Dj

Quando: 16 de junho (sábado)

Onde: WS Eventos – R. Carlos Krumenauer, 6104 – Rincão do Cascalho, Portão

Horário: 23h

