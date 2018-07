O vogal Dennis Bariani Koch, 42 anos, tomou posse na manhã desta terça-feira (17) como vice-presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JucisRS –, conforme publicação no Diário Oficial do Estado, do último dia 10. A solenidade ocorreu durante Sessão Plenária na sede da autarquia em Porto Alegre.

