Dentista Ã© libertada apÃ³s sofrer sequestro relÃ¢mpago em Porto Alegre

Uma dentista foi resgatada pela Brigada Militar após ser sequestrada na noite desta quinta-feira (15), no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. Conforme os brigadianos, quatro criminosos estavam em um carro e abordaram a vítima nas proximidades da Avenida 24 de outubro. A mulher ficou refém dentro do próprio carro por cerca de uma hora, quando os policiais suspeitaram e realizaram uma abordagem na esquina da Avenida Ipiranga com a Borges de Medeiros. Um adulto e um adolescente acabaram presos e uma arma foi apreendida. Os outros dois criminosos fugiram com os cartões e documentos da vítima, que não se feriu na ocorrência.

Comentários