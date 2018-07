Dentista morre atropelada pelo próprio carro

Uma dentista de 33 anos morreu atropelada pelo próprio carro no domingo (22), em Curitiba, de acordo com a Polícia Militar. O acidente aconteceu em uma clínica de estética e nutrição. A polícia trabalha com a hipótese de fatalidade. Segundo a Polícia Civil, Kamilla Medeiros deixou o câmbio do carro, que é automático, engatado e ao sair do veículo para abrir o portão acabou sendo atropelada.