O Ministério Público denunciou por homicídio qualificado e ocultação de cadáver uma mulher de 29 anos que matou a filha recém-nascida e jogou o corpo da criança do sexto andar de um prédio pelo fosso de lixo. A sentença pode chegar a 30 anos de prisão. O crime foi cometido em Santos (SP) no final do mês passado.

