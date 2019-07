Denúncias falsas atrapalham investigação sobre quem atirou ácido sulfúrico em pedestres em Porto Alegre

A Polícia Civil já recebeu cinco ligações falsas a respeito da investigação sobre o homem que jogou ácido sulfúrico em pessoas em Porto Alegre. Os agentes da 13ª Delegacia de Polícia da Capital já examinaram dezenas de imagens e agora estão sofrendo com trotes que não condizem com os ataques.

Conforme o Delegado, Luciano Coelho, cada informação incorreta, faz com que a polícia perca tempo para apurar o verdadeiro culpado do caso. Os ataques em pedestres, ocorreram entre os dias 19 e 21 de junho do mês passado e atingiram cinco pessoas, nos bairros Nonoai e Hípica, zona sul da capital gaúcha.

Na semana passada, o departamento de criminalística verificou imagens de prédios próximos aos locais onde as vítimas foram atacadas, portanto, não conseguiram identificar o criminoso. A qualidade das imagens não foram boas o suficiente para reconhecer a placa do carro HB20 branco, veículo usado para atingir os pedestres. Novas gravações vão ser encaminhadas para análises entre está segunda (01) e terça (02).

De acordo com a Polícia, vários automóveis do mesmo modelo já foram verificados, mas nenhuma suspeita encontrada. Com isso, há hipótese do carro ter sido roubado para praticar o crime.

